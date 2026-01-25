Kars’ta Proje ile Kangal Akkaraman Koyunları 6 Kat Artıdı

Kars’ta devlet desteğiyle Kangal Akkaraman ırkı 100 koyun edinen bir besici, sürüsünü 6 kat büyütme başarısını gösterdi. Merkeze bağlı Ani köyünde yaşayan 45 yaşındaki Aytekin Demirkaya, üretimi artırmak amacıyla Valilik, Ziraat Bankası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var Projesi”nden yararlanarak iki yıl önce 100 Kangal Akkaraman ırkı koyun satın aldı. Kars’ta bu ırkın az beslenmesi nedeniyle çevresindekilerin “burada bunu yapamayacaksınız, başaramayacaksınız” ifadelerine aldırış etmeyen Demirkaya, 100 koyununa büyük bir özveriyle bakmaya başladı.

KİŞİSEL ARAŞTIRMA VE İNCELEME

Koyunlar hakkında bilgi edinmek ve deneyim kazanmak amacıyla Sivas’a giderek hayvanların beslenme ve yayılımını yerinde inceleyen Demirkaya, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle sürüsünü büyütmeyi başardı. Besici Aytekin Demirkaya, projeden aldıkları yardımla birinci sınıf hayvan ırklarını Kars’a getirdiklerini belirtti.

DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Biraz maliyetli olmasına rağmen bu hayvan ırkının verimliliğinin yüksek olacağını söyleyen Demirkaya, gelecekte Türkiye’de bu alanda faaliyet gösterenlerin Kangal Akkaraman cinsine yöneleceğini öngördü. Desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür eden Demirkaya, “Biz bu işe aşık olduk, aşık olmazsan bu mesleği kimse yapamaz. Aile işletmesi olarak bu işi yaptık, başardık, tuttuk. Eğer istersen olmayacak hiçbir şey yok, yeter ki azim olsun, çaba gösterilsin. İl Müdürümüz Enver Aydın ve ekibinin çok büyük emekleri oldu.” dedi.

DAHA FAZLA YETİŞTİRİCİYE DESTEK

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Kars’ın 600 büyükbaş ve 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğunu bildirdi. Aydın, geniş mera ve yayla alanlarıyla hayvancılığı ileri seviyelere taşımak ve üreticilerin daha verimli, kaliteli bir hayvancılık yapılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın her türlü desteği sağladığını sözlerine ekledi. “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var Projesi ile Valiliğimiz koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle ilimizde yaklaşık 200 yetiştiricimizi bu destekten faydalandırdık ve bugüne kadar da yaklaşık 18 bin küçükbaş hayvanı çiftçimizle buluşturmuş olduk.” ifadelerini kullandı.

SÜREÇTEKİ GELİŞMELER

Aytekin Demirkaya’ya projeyle destek sağladıklarını anlatan Aydın, 2024’te aldığı destekle hayvancılığı belli bir seviyeye getirdiğini vurguladı. Demirkaya’nın 100 Kangal Akkaraman ırkı küçükbaş hayvanla başladığı hayvancılığı, zamanla 700’e kadar çıkardığını ve örnek bir işletme haline geldiğini belirtti. Süreç dahilinde kendisine teknik destek ve hastalıklar yönünde aşılamalar gibi Bakanlığın diğer faaliyetlerinde sürekli destek vermeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.