Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarında Önemli Değişiklikler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, 1978 yılına ait olan esaslarda revizyona gidildi. Revizyon ile Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu, belirli meslek dallarından sözleşmeli personel alımına yönelik fırsatlar elde etti.

YENİ SINAV USULLERİ UYGULANACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sözleşmeli personel alımına ilişkin düzenlemede ise KPSS (B) puan türüne göre sıralama yapılması şartıyla, Başkanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslarla sözlü veya sözlü/uygulamalı sınav yapılarak sözleşmeli personel alınabileceği ifade edildi.

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI GETİRİLDİ

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personel için de geçerli olabilmesi sağlandı. Bu düzenlemeler, sözleşmeli personelin çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.