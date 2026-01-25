Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarında Önemli Değişiklikler

sozlesmeli-personel-calistirma-esaslarinda-onemli-degisiklikler

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personel çalıştırılmasına dair esaslarda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda, 1978 yılına ait olan esaslarda revizyona gidildi. Revizyon ile Anayasa Mahkemesi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu, belirli meslek dallarından sözleşmeli personel alımına yönelik fırsatlar elde etti.

YENİ SINAV USULLERİ UYGULANACAK

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sözleşmeli personel alımına ilişkin düzenlemede ise KPSS (B) puan türüne göre sıralama yapılması şartıyla, Başkanlık tarafından belirlenecek usul ve esaslarla sözlü veya sözlü/uygulamalı sınav yapılarak sözleşmeli personel alınabileceği ifade edildi.

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKI GETİRİLDİ

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile doğum ve evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personel için de geçerli olabilmesi sağlandı. Bu düzenlemeler, sözleşmeli personelin çalışma koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Mersinliler Kar Yağışıyla Yaylalar Dolu Taştı

Mersin'de kar yağışı sonrası yaylalar kalabalıklaştı. Aileler, sezonun ilk karında çocuklarıyla keyifli zaman geçirirken, beyaz örtü doğal güzellik sundu.
Gündem

Düzce’de Mobilya Atölyesi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de elektrik direğindeki patlamalar yangın çıkardı, mobilya atölyesi alevler içinde kaldı ve tamamen yandı.
Gündem

İstanbul’da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu Gerçekleştirildi

İstanbul'da masaj salonları ve kumarhanelere yönelik denetimlerde 2 fuhuş şüphelisi ile 35 kumar şüphelisi gözaltına alındı. 178 kişiye toplam 2 milyon 65 bin TL ceza kesildi.
Gündem

Kumyaka’da Metan Gazı Faciasında Efe Hayatını Kaybetti

Mudanya'nın Kumyaka Mahallesi'nde bir baba ve oğlu, zeytinlikteki kuyuya girdiğinde metan gazı nedeniyle bayıldı. Olay, kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.
Gündem

Fenerbahçe’de Musaba’dan Şampiyonluk Vurgusu

Fenerbahçe'nin oyuncusu Anthony Musaba, kazanma isteğine vurgu yaparak, panik yaratacak bir durum bulunmadığını ve şampiyon olacaklarına inandıklarını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.