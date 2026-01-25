Kumyaka’da Metan Gazı Faciasında Efe Hayatını Kaybetti

kumyaka-da-metan-gazi-faciasinda-efe-hayatini-kaybetti

Olay, Kumyaka Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre, zeytinlik arazide bulunan su kuyusunu temizlemek amacıyla kuyuya giren baba, metan gazından etkilenerek bayıldı. Babasına yardım etmek isteyen 17 yaşındaki Efe Akpınar da gazdan etkilenerek fenalaşarak kuyuya düştü. Aile bireyleri bağ evinde durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar sonrası bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık, Bursa Büyükşehir Belediyesi Dairesi Başkanlığı Mudanya Nokta Ekipleri ile jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin koordineli bir şekilde yapılan çalışmaları sonucunda baba kuyudan kurtarıldı. Kuyudan çıkarılan Efe ise olay yerinde sağlık ekipleri ve UMKE tarafından kalp masajı uygulandı ve hayata döndürüldü.

