Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nde Patlama İhbarı Alındı

diyarbakir-emniyet-mudurlugu-nde-patlama-ihbari-alindi

Diyarbakır’daki Patlama İhbarı Üzerine Ekipler Harekete Geçti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, Selahaddin Eyyubi Mahallesi’ndeki Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası’nın önünde, saat 20.15 sularında patlama sesi duyuldu. Patlama ile ilgili yapılan ihbarların ardından, emniyet yerleşkesinin çevresine çok sayıda güvenlik ekibi yönlendirildi.

Patlama sesi, vatandaşlık girişinin çevre koruma noktasında görevli personel tarafından burada duyulduğunda, ekipler bu alanda yoğunlaştırılmıştı. Yapılan detaylı incelemelerde, Mevlana Halit Mahallesi 364. Sokak’tan iki şüpheli şahsın, beton bariyerin iç tarafına bir cisim attığı tespit edildi. Atılan cismin cam bir bardak içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) olduğu bilgisi paylaşıldı.

Olay yerindeki kontroller sonucunda herhangi bir maddi hasar veya yaralanma yaşanmadığı belirlendi. Şüpheli şahısların ya da şahısların kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için yürütülen çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın, Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü tarafından titizlikle yapıldığı bildirildi. Yapılan ilk incelemelerde, maskeli iki şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığı tespit edilirken, olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı kaydedildi. Faillerin yakalanması amacıyla güvenlik birimleri tarafından sürdürülen çalışmalar, dikkatli bir şekilde ilerliyor.

