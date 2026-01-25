Fenerbahçe Göztepe Maçında Tedesco’nun Açıklamaları

FENERBAHÇE, GÖZTEPE İLE 1-1 BERABERE KALDI

Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe ile karşı karşıya geldi ve maç 1-1’lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

“BUGÜN ÇOK POZİSYON ÜRETTİK”

Tedesco, “Bugün çok pozisyon ürettik” diyerek başladı. Takımının performansını değerlendiren Tedesco, “Büyük bölümü kontrol ettik. Sprint mesafeleri yüksek, organize bir takıma karşı oynadık. İkinci yarıda birazcık düşüş yaşadık. Çözüm bulmakta geç kaldık. Paslarda, koşularda geç kaldık. Günün sonunda, futbolda bu tarz şeyler var. Kabul edip önümüze bakmanız gerekiyor” şeklinde açıklamalar yaptı.

“SEZON HALA ÇOK UZUN”

Tedesco, sezonun uzunca bir süre daha devam ettiğine vurgu yaparak, “Sezon hala çok uzun” ifadelerini kullandı. Zorlu bir takvim geçirdiklerini dile getiren Tedesco, “Alanyaspor maçı zordu, Aston Villa maçı zordu, bu maç zordu. Üst üste 3 tane iyi takımla oynadık ve iyi iş çıkardık. Takım iyi gidiyor. Sonucu kabul etmek gerekiyor. 2 puan kaybettik ama kazanmaya daha yakın taraf bizdik. Futbolda bu tarz sonuçlar var. Önümüze bakmamız gerekiyor” dedi.