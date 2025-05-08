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Kars’ta Şiddetli Rüzgâr: Çatılar Uçtu

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KARS’TA ŞİDDETLİ RÜZGÂR ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Kars’ta öğle saatlerinde meydana gelen sağanak yağış, kısa sürede şiddetli bir rüzgâra dönüştü. Rüzgârın hızı, özellikle Küçük Sanayi Sitesi’nde belirgin bir şekilde hissedildi. Kuvvetli fırtına nedeniyle iki iş yerinin çatısı yerinden sökülerek cadde ve sokaklara savruldu.

ARAÇLAR İÇİN DİKKAT UYARISI

Çatı parçalarının araçlara zarar vermemesi için esnaf, çevredekileri uyararak “araçlarınızı çekin” çağrısı yaptı. Bu tehlike anında vatandaşlar da harekete geçerek yola dağılmış malzemeleri toplamaya başladı. Fırtınanın neden olduğu hasar üzerine ekiplerin incelemesi devam ediyor.

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