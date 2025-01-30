Karşıyaka’dan Basketbol İçin Yeni Sponsor Arayışı

SEZON BAŞINDAN GELİŞMELER

Sezon başlangıcında kongre sonrası oluşturduğu takımlarla üç branşta da liglere iddialı bir giriş yapan Karşıyaka, yaşanan olumsuz gelişmelerle büyük sıkıntılar yaşamaya başladı. Basketbolda ana sponsorun kaybı, vergi dairesinin mevcut borçları sebebiyle yöneticilerin üzerindeki baskı, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan’ın beklenmedik vefatı gibi nedenler, kulübün yönetiminin dağılmasına yol açtı. 24 Aralık’taki son kongrede, karma bir listeyle kulübün kayyuma kalmaması için göreve dönen Başkan Ergüllü, “Bizim 1 Haziran’da göreve geldiğimiz yönetim, bence uyumlu ve Karşıyaka’ya fayda sağlayabilecek bir yönetimdi” dedi.

KADRO KURULUMU VE SPONSOR SORUNU

Ergüllü, “O dönemde çok hızlı bir şekilde kadrolarımızı kurduk. Ben rahmetli Gökhan Şensan’la futbola yöneldim. Basketbolda son yılların en iyi takımı oluşturuldu. Şimdi o takım dağıldı deniyor ama o takım kurulurken ben başkandım” açıklaması yaptı. “En iyisi kurulsun, Avrupa açlığını giderelim” anlayışıyla yola çıktıklarını dile getiren Ergüllü, “Doğru yeni sponsor arayışlarımız sonuç vermedi” şeklinde konuştu.

“Takımlar başarısız değil” diyen Ergüllü, Karşıyaka’nın Pınar’la birlikte ek sponsorluk destekleriyle daha iyi bir konuma gelmeyi hedeflediğini belirtti. Kulüp içindeki kadronun zamanla eridiğini ifade eden Ergüllü, “Basketbolun Süper Lig’deki varlığı, yıllardır elde ettiği başarılar, teknik ve idari kadronun gücü, ana sponsoruyla birlikte kulübümüzün en önemli gelir kaynağıydı” açıklamasında bulundu. TFF 3’üncü Lig’deki futbolda, geçmişte yaşanan başarı açlığını sonlandırmak için büyük ekonomik bedeller ödendiğini kaydeden Ergüllü, “Bu sene de iddialıyız. Zor bir gruba düştük ama takımı üst lige taşımaya çalışacağız” dedi.

VERGİ BORÇLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI

Ergüllü, “Vergi Dairesi, son 1,5 yıldır benim ve yönetimdeki birçok arkadaşımız için Temmuz 2023’ten bu yana oluşan vergi borçları yüzünden şahsi hesaplarımıza ödeme emri gönderdi. Bunun için çözüm arıyoruz” dedi.