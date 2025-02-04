Kartal’ın Takımı Persepolis’e Jesus Engeli

İSMAİL KARTAL’IN YENİ TAKIMI İRAN’DA ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

Fenerbahçe’de rekorlar kırarak takımdan ayrılan İsmail Kartal’ın yeni çalıştırdığı İran kulübü Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki 7. hafta mücadelesinde sarı-lacivertlilerin eski teknik adamı Jorge Jesus’un yönetimindeki Al-Hilal ile karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan temsilcisi, Persepolis’i 4-1 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürdü.

AL-HİLAL MAÇTA GÜÇLÜ PERFORMANS SERGİLEDİ

Ev sahibi ekip Al-Hilal, maçı 10. dakikada Malcom’un golüyle önde açtı. Ardından 25’te Cancelo’nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. İlk yarıda 38. ve 45+1. dakikalarda Salem Al Dawsari’nin attığı gollerle farkı artırdı. Persepolis’in tek golü ise Gvelesiani’nin penaltısıyla geldi.

İsmail Kartal, Persepolis ile ikinci maçında ilk mağlubiyetini aldı. Kartal, yeni takımıyla önceki maçında İran Ligi’nde Foolad ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu sonuçlar, Kartal’ın zorlu bir süreçten geçeceğine işaret ediyor.