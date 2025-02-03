Kartal ve Jesus Karşılaşması D-Smart’ta

PERSEPOLİS VE AL HİLAL’İN MAÇI

İran futbolunun önemli temsilcilerinden Persepolis’te teknik direktörlük koltuğuna oturan İsmail Kartal, geçen sezonu Suudi Pro Lig şampiyonu olarak tamamlayan Jorge Jesus ile rakip olacak.

ASYA ŞAMPİYONLARI LİGİ’NDEKİ DURUM

Persepolis, Asya Şampiyonlar Ligi Elite’de 6 puanla 6. sırada yer alıyor. Ayrıca, son olarak kadrosuna Serdar Dursun’u ekleyen Persepolis, önemli bir güç kazandı. Öte yandan, 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Hilal, temsilcimizin rakibi olacak.

MAÇIN GÜNÜ VE SAATİ

İki ekip, yarın saat 21.00’de karşı karşıya geliyor. Bu önemli karşılaşmayı sadece Spor Smart ve D-Smart GO kanallarından izlemek mümkün olacak.