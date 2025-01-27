Kartalkaya’da Otel Yangını Soruşturması Sürüyor

OLAYIN GÜNDEMİNE DAIR YENİ GELİŞMELER

Bolu’da meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde şu ana kadar 19 kişi tutuklanmışken, her geçen saat yeni gelişmeler yaşanıyor.

OTEL MÜDÜRÜNÜN BEYANLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Grand Kartal Otel’de çıkan yangınla ilgili olarak tutuklanan Gazelle Resort Oteli Genel Müdürü Ahmet Demir’in ifadesi gün ışığına çıktı. Ahmet Demir, ifadesinde Grand Kartal Otel’deki evrak işlemlerinin hızlandırılması konusunu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile telefonla görüştüğünü belirtti. Demir, “2024 yılının Aralık ayı sonlarına doğru muhasebe müdürü Kadir Özdemir bana, belediye evrakına göre Grand Kartal Otel’de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını belirterek, ‘Müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?’ dedi. Ben de Sedat Gülener’e bu konuyu telefonda ilettim. Telefonda konunun içeriğine vakıf değilim. Ancak, ‘Evrak sürecini hızlandırabilir miyiz?’ dedim” şeklinde konuştu.

GÜLENER İLE GÖRÜŞMELERİ

Demir, “Sedat Gülener bana Grand Kartal Otel’in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi” diye eklerken, “Otelde eksiklik olup olmadığına ilişkin herhangi bir sözü olmadı. Kendisi ikinci müracaatla ilgili bana, ‘Konuyu öğrenelim, yardımcı olurum’ dedi. Bu konu ile ilgili Sedat Gülener’le telefonla görüşmüşlüğüm ya birdir ya da ikidir. Daha fazlasını hatırlamıyorum. Ben ikinci müracaat için görüşme yapmıştım. İşlemin olumlu sonuçlandığını Kadir Özdemir bana söylemiştir. Gazelle Otel’de yangın tatbikatı 2025 yılında yapılmadı. 2023 veya 2024’te yapıldığını hatırlıyorum. Tatbikat neticesinde ISG defterine kayıt oluşturuluyor. Gazelle Otel’in yangın uygunluk raporu olmadığını biliyorum. Turizm Bakanlığı’nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar. İsimleri hatırlamıyorum, ancak bunlar kayıtlarda var. Her ikisini de kayıtlardan çıkarıp getirebilirim. Grand Kartal Oteli de, Gazelle Oteli de hizmet alınan şirketlerin denetlediğini biliyorum” sözleriyle açıklamalarına devam etti.