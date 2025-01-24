Kartalkaya’daki Otel Yangını: İki Kişi Tutuklandı

YANGINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTIYOR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan otelde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 78’e ulaştı. 238 kişinin konakladığı Grand Kartal Otel’deki bu talihsiz olayda, otelin sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras tutuklandı. Öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen 8 şüphelinin savcılık sorgulamaları ise tamamlandı.

İTÜ HEYETİ YANGIN YERİNDE İNCELEMELER YAPTI

Bolu Kartalkaya’daki 2 bin 200 rakımlı Grand Kartal Otel’de gece yarısı başlayan yangın, otelin ahşaptan yapılan dış kaplaması nedeniyle hızla yayıldı. Adalet Bakanlığı tarafından görevlendirilen İstanbul Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan bir heyet, yangının meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu.

GÖZALTINA ALINANLAR ARTTI

Yangınla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 14’e yükseldi. Halit Ergül ve Emir Aras’ın yanı sıra İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ece Kayacan ile kimliği belirlenemeyen bir kişinin daha adliyeye sevk edilmesi dikkati çekti. Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangının çıkış noktasına dair yeni belgeler ve bulgular elde edildiğine dair açıklamalarda bulundu. Soruşturma çerçevesinde, yangın güvenliği konularında uzman olan İTÜ’ye bağlı akademisyenlerden oluşan bilirkişi heyetinin raporları da dikkate alınacak.