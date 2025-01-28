Kartalkaya’daki Otel Yangını Skandalı Büyüyor

78 KİŞİNİN CANINA MAL OLAN YANGININ DETAYLARI

Bolu’da, 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’de çıkan yangın sonrası tutuklanan Genel Müdür Ahmet Demir, dikkat çeken bir itirafta bulundu. Demir, şirketin diğer tesisi olan Gazelle Otel’in yangın uygunluk raporunun bulunmadığını açıkladı. Bununla birlikte suçu denetim firmasına atarak, “Turizm Bakanlığı’nın akredite firmaları var. 2023 yılından beri her yıl bunlar denetim yapıyorlar.” şeklinde bir iddiada bulundu. Yangın faciasının ardından Gazelle Otel, geçici olarak hizmet vermeyi durdurdu. Gazelle Otel’in sahibi Halit Ergül, aynı zamanda Grand Kartal Otel’in de sahibidir.

GÖZALTILAR VE TUTUKLULAR

Bolu’daki yangın olayında 26 kişi gözaltına alındı; bunlardan 19’u tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Davaya dair Halit Ergül’ün sahibi olduğu Gazelle Resort Oteli’nde ise 13 kişi gözaltına alındı. Gazelle Otel ise benzer ihmaller nedeniyle kısa süreliğine oteli kapatma kararı aldı. Ahmet Demir’in ifadesi, olayın ardından ortaya çıktı.

TELİFİK SÜRECİNE DAHİL YAZILAR

Demir, ifadesinde Grand Kartal Otel’deki evrak sürecinin hızlanması adına Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile telefonla görüştüğünü belirtti. Demir, “2024 yılının Aralık ayı sonlarına doğru muhasebe müdürü Kadir Özdemir bana, belediye evrakına göre Grand Kartal Otel’de genel bir eksikliğin olduğunu, yeni bir müracaatta bulunduklarını belirterek, ‘Müracaat işlemini hızlandırabilir miyiz?’ dedi. Ben de Sedat Gülener’e bu konuyu telefonda ilettim.” diyerek durumu aktardı.

SORUŞTURMA SÜRECİ

Gülener ile görüşmesinin detayları hakkında bilgi veren Demir, “Sedat Gülener bana Grand Kartal Otel’in ilk denetlemesi ile alakalı herhangi bir şey söylemedi.” diyerek, eksiklik varsa da bunları bilmediğini vurguladı. İkinci müracaatla ilgili olarak “Konuyu öğrenelim, yardımcı olurum” dediğini sözlerine ekledi. Demir, Gazelle Otel’in yangın uygunluk raporunun yok olduğunu da söyledi.

DENETİM RAPORLARI VE GEREKEN ADIMLAR

Grand Kartal Otel’de çalışan muhasebe müdürü Kadir Özdemir, 12 Aralık’ta yapılan denetimde otelde 8 ana kalemde ciddi eksikliklerin bulunduğunu belirtti. Özdemir, bu durumu Ahmet Demir’e aktardıktan sonra gelişmeleri şu şekilde açıkladı: “Bunun üzerine Ahmet Demir, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştü. Gülener, kendisine ‘İptal dilekçesi verin’ dedi. Bu talimat üzerine iptal dilekçesini hazırladık.”

Grand Kartal Otel’in iptal dilekçesi 24 Aralık 2024 tarihinde verilirken, ertesi gün de Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, itfaiyenin otel denetimini iptal etti. Otelin eksiklikleri belirlenmesine rağmen, belediyenin şikayette bulunmaması ve durumu ilgili kurumlara iletmemesi de soruşturmanın önemli bir parçasını oluşturuyor.