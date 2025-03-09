Kartalkaya’daki Tüm Oteller Sezonu Kapattı

İLK BÜYÜK FELAKET

Türkiye, ocak ayında büyük bir felaketle karşılaştı. Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta gece saatlerinde meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, büyük acılara neden oldu ve hemen ardından bölgede bulunan oteller birer birer kapandı.

SIRA DIŞI KAPANMALAR

Yangının yaşandığı gün, yangına komşu olan Kartal Otel, rezervasyonlarını sonlandırdı. Kayak merkezindeki otellerden Golden Key Otel, 31 Ocak’ta sezonu kapatma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta kapanan Kaya Palazzo Otel’in ardından bugün Dorukkaya Otel de sezonu sonlandırdı. Bu gelişmelerle birlikte, kayak merkezinde sezon tamamen sona erdi.