Gündem

Kartalkaya’daki Tüm Oteller Sezonu Kapattı

kartalkaya-daki-tum-oteller-sezonu-kapatti

İLK BÜYÜK FELAKET

Türkiye, ocak ayında büyük bir felaketle karşılaştı. Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta gece saatlerinde meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, büyük acılara neden oldu ve hemen ardından bölgede bulunan oteller birer birer kapandı.

SIRA DIŞI KAPANMALAR

Yangının yaşandığı gün, yangına komşu olan Kartal Otel, rezervasyonlarını sonlandırdı. Kayak merkezindeki otellerden Golden Key Otel, 31 Ocak’ta sezonu kapatma kararı aldı. Geçtiğimiz hafta kapanan Kaya Palazzo Otel’in ardından bugün Dorukkaya Otel de sezonu sonlandırdı. Bu gelişmelerle birlikte, kayak merkezinde sezon tamamen sona erdi.

ÖNEMLİ

Gündem

Türk Vatandaşlarına Svalbard’da İkamet Hakkı

Svalbard takımadaları üzerindeki hakları düzenleyen Spitsbergen Anlaşması ile Türk vatandaşları mülk edinme, oturma ve bilimsel araştırma yapma imkanına kavuştu.
Gündem

Türklere Norveç’te İkamet ve Mülk Hakkı

Svalbard takımadalarının statüsünü düzenleyen anlaşma ile Türk vatandaşları, mülk edinme ve bilimsel araştırmalara katılma hakkı kazandı. Resmi karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.