Kartalkaya’daki Yangın Detayı Şok Etti

YANGIN DAVASI SÜRÜYOR

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde gerçekleşen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine, 133 kişinin de yaralanmasına neden olan yangın faciasıyla ilgili dava süreci devam ediyor. Grand Kartal Oteli’nin müdürü Zeki Yılmaz’ın, Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alınan telefon dökümünde, yangın çıktığı an müşterilerden önce otel yetkililerini arayarak “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı.” şeklinde uyarıda bulunduğu tespit edildi. Yangın, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de meydana geldi.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, otel sahipleri ve yöneticilerinin yanı sıra Bolu Belediye Başkan Yardımcısı, itfaiye müdürü ve bir itfaiye eri hakkında ciddi suçlamalar yer alıyor. İddianamede, Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ve diğer sanıkları 78’er kez ‘Olası kastla öldürme’ suçu ile ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplamda 1998’er yıl hapis cezası talep ediliyor.

MAHKEME KARARLARI

Davanın ilk duruşmasında, mahkeme heyeti, otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver’in yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verdi. Otel ile ilgili denetim gerçekleştiren tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar’ın tutuklanmasına hükmedildi. Ayrıca, tutuksuz yargılanan bazı sanıklar için ev hapsi tedbirinin devamına karar verildi. Tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi ve duruşma 22 Eylül’e ertelendi.

İŞ GÜVENLİĞİ GRUBUNUN KURULMASI

Tutuklu sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in, yangından 3 gün sonra “İş güvenlik acil yapılacak durumlar” adlı bir Whatsapp grubu kurduğu belirlendi. Bu gruptaki yazışmaların yalnızca 24 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştiği tespit edildi. Ayrıca, otel sahibi Halit Ergül’ün tutuklu olan kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun, yangın sonrasında otel çalışanlarına talimatlar verdiği yönünde yazışmalar da dava dosyasına girdi.

SAVUNMALAR VE TELEFON KAYITLARI

Mahkeme sürecinde Hacıbekiroğlu, otelle ilgili hiçbir yetkisi olmadığını savunarak, Whatsapp grubunda otelin asansörlerine dair teknik personellere direktifler verdiği anlaşıldı. Bolu Emniyet Müdürlüğü tarafından sanıkların telefon incelemeleri sonucu elde edilen dökümlerde, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın, otel yetkililerine müşterilerden önce yangın hakkında bilgi verdiği ortaya çıktı. Yangın anıyla ilgili telefon dökümünde, 21 Ocak gecesi saat 03.30’da Yılmaz’ın otel yetkilileriyle 14.6 saniye süreyle görüştüğü ve “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” şeklinde konuştuğu belirtiliyor.