Kartalkaya’daki Yangın Soruşturması Genişletiliyor

TÜRKİYE’DE KARTAL HİLALİ YANGINIYLA İLGİLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Kartalkaya’da meydana gelen yangın felaketiyle ilgili sürdürülmekte olan soruşturma genişlemeye devam ediyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmanın kapsamını genişletti. Savcılık sorgulama süreci tamamlanmış durumda.

OTEL ÇALIŞANLARI TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz tutuklandı.

İŞLETME SAHİBİ VE GENEL MÜDÜR TUTUKLANDI

Yapılan işlemler sonucunda işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras da tutuklananlar arasına katıldı. Bu durum ile birlikte dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9’a ulaştı. İş güvenliği uzmanı E.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ

Soruşturmayı yürüten savcılık, operasyonun kapsamını genişletme kararı aldı. Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün Bolu’nun Karacasu beldesindeki Gazelle Resort isimli oteliyle ilgili de yeni bir soruşturma başlatıldı. Jandarma ekipleri, Gazelle Otel ile ilişkili olarak Grand Otel muhasebe personeli Cemal Ö. ve Mehmet S.’nin yanı sıra Gazelle Resort Genel Müdürü Ahmet D., teknik personel Kadir Ç. ve Tahsin P., Grand Kartal Otel teknik personeli Murat D., Gürkan O., Bayram U. ve Bahadır B., Mudurnu Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim P. ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsmail K.’yı gözaltına aldı.

BELEDİYEDE GÖZALTILAR OLDU

Yeni operasyonda gözaltına alınan isimler arasında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da bulunuyor. Şu an itibarıyla toplamda 11 kişinin gözaltı işlemleri sürmektedir.