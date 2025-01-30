Kartalkaya’daki Yangında Ailesini Kaybetti

YANGIN FELAKETİ KARTALKAYA’DA YAŞANDI

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak tarihinde meydana gelen yangın, 36’sı çocuk 78 kişiyi kaybetti. Bu trajik olayda iş adamı Rıfat Doğan’ın eşi Ceren Yaman (45) ve kızı Lalin (16) de yaşamını yitirenler arasında yer aldı. Rıfat Doğan, iş yoğunluğu sebebiyle ailesiyle tatil yapma imkanı bulamadığından, eşini ve kızını 20 Ocak Pazartesi günü otele bıraktı. Facianın yaşandığı günde, Doğan, kızıyla son mesajlaşmasını gerçekleştirdi. Lalin’in uyumadan önce babasına “İyi geceler babacığım, öptüm” yazılı mesaj gönderdiği öğrenildi.

İHMAL VE TRAJEDİ

İş adamı Rıfat Doğan, eşini ve kızını kaybetmenin acısını yaşarken, kayınpederi Yusuf Yaman ile birlikte olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, yaşanan bu üzücü olayın arkasında bir ihmaller zincirinin bulunduğunu ifade ederken, bu durumun kendisi ve ailesi üzerindeki etkilerini dile getirdi. Yangın sonrası iki aile, yaşadıkları kayıplarla başa çıkmaya çalışıyor ve olayın sorumlularının hesap vermesini bekliyor.

BİR SONRAKİ BİRİNCİ KONU

Rıfat Doğan, yaşanan bu acı olayın ardından, “Son kez oturup sohbet etme şansını yakaladım” diyerek, ailesinin başına gelenlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Bu trajik olay, hem aileler hem de tatilciler için unutulmaz bir karamsarlık yaratıyor. Olayın ardından, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor.