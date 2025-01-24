Kartalkaya Otel Yangını: Gözaltı Sayısı Arttı

BOLU KARTALKAYA’DA YANGINLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangında 78 kişinin hayatını kaybettiği otel olayıyla ilgili başlatılan soruşturma tüm yönleriyle devam ediyor. Bu süreçte, 2 kişi için daha gözaltı kararı çıkarılması ile birlikte toplam gözaltı sayısı 14’e ulaşmış durumda. Ayrıca, gözaltında bulunan 9 kişinin bugün adliyeye sevk edileceği belirtiliyor.

YANGINLA İLGİLİ YENİ BİLİRKİŞİLER ATANDI

Soruşturma çerçevesinde, yangının çıkış noktası hakkında elde edilen yeni kanıtlar doğrultusunda, yangın ve binaların yangından korunması konularında uzmanlaşmış akademisyenlerden bilirkişi olarak görev yapmaları için İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çalışan öğretim üyeleri görevlendirildi. Bu akademisyenler, yangın güvenliği konusunda uzmanlaşmış çeşitli fakültelerde görev alıyor.