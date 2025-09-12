Kartalkaya Yangınında 14.6 Saniye Görüşme

Bolu’da Kayak Merkezi Kartalkaya’daki otel yangını davasında önemli bir gelişme yaşandı. 21 Ocak’ta Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişinin yaşamını yitirdiği, 133 kişinin yaralandığı kaydedildi. Olay sonrası başlatılan soruşturma sonucunda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, otel sahipleri ile yönetim üyeleri hakkında iddianame hazırladı. İddianamede Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar, 78’er kez ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998’er yıla kadar hapis cezası talebiyle karşı karşıya kaldı.

DAVA SÜRECİNDEKİ GELİŞMELER

7 Temmuz’da başlayan davanın ilk duruşmasında mahkeme, tutuklu sanıkları değerlendirdi. Otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver’in yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verildi. Ayrıca, otelde denetim yapan ve tutuksuz sanık olan itfaiye eri İrfan Acar tutuklandı. Dava sürecinde, Mudurnu A.Ş. ile çalışan bazı isimler için ev hapsi tedbiri uygulanırken, tutukluların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi. Duruşma, 22 Eylül’e ertelendi.

Yangından 3 gün sonra sanıklardan Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in, ‘İş güvenlik acil yapılacak durumlar’ başlıklı bir Whatsapp grubu kurduğu tespit edildi. Bu grupta yer alan Halit Ergül’ün tutuklu kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun çalışanlara yangın sonrası talimatlar verdiği de dava dosyasına girdi.

YANGIN UYARISININ GÖRÜNTÜLERİ

Mahkeme sırasında, Hacıbekiroğlu’nun otelle ilgili yetkisiz olduğunu savunduğu; ancak Whatsapp grubunda otelin asansörlerine dair teknik direktifler verdiği belirlendi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sanıkların telefon incelemeleri kapsamında otel müdürü Zeki Yılmaz’ın, müşterilerden önce otel yetkililerine yangın hakkında bilgi verdiğini ortaya koydu. Zeki Yılmaz’ın 21 Ocak gecesi saat 03.30’da yaptığı görüşme, davada dikkat çeken bir noktayı oluşturdu. Yılmaz’ın, otel yetkililerine “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen” şeklinde uyarı yaptığı kaydedildi.