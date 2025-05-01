Kartalkaya Yangınında Araçlar Kurtarıldı

YANGIN ANLARIYLA İLGİLİ YENİ YETİŞEN GÖRÜNTÜLER

Bolu Kartalkaya Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın faciasının başlangıç anlarına dair yeni görüntüler gün yüzüne çıktı. Yangın sırasında otel çalışanları, restoran bölümünde alevleri gördüklerinde, insanların güvenliğini sağlamak yerine en az beş kat aşağı inerek kapalı otoparka kaçıp kendi arabalarını kurtarmaya çalıştılar.

YANGININ ARTARAK DEVAM ETMESİNE SEBEP OLDU

Bilirkişi raporuna göre, o çalışanların kapıyı aralıklı açmaları durumunda içeriye yoğun bir hava akışı olmayacak ve yangının büyümesi engellenecekti. Ancak, arabalarını kurtarmak amacıyla kapıyı tamamen açmaları yangının hızla içeriye yayılmasına neden oldu. Bilirkişi heyeti, “Çalışanlar yangın esnasında bazı müşterilere öncelik tanıdı. Görevli personelin otelde kalan müşterileri uyarmak yerine bireysel tercihleri doğrultusunda hareket etmesi can kayıplarını artırdı.” şeklinde bir tespitte bulundu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangın sonucunda 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin sürdürülen soruşturmada, 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, ve diğer yetkililerin de bulunduğu 28 şüpheli tutuklandı. 10’u adli kontrol şartıyla olmak üzere 13 kişi serbest bırakıldı. Ayrıca, tutukluluk duruşmalarında 8 şüphelinin tahliyesi sağlandı.