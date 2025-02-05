Kartalkaya Yangınında İki Yeni Gözaltı

YANGINDA KİŞİSEL KAYIPLAR VE GÖZALTILAR

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi içinde yer alan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi meydana gelen yangında 78 kişi yaşamını yitirdi. Yangın sonrası başlatılan soruşturmada toplam 28 kişi gözaltına alındı. Bu kişiler arasında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdürvekili Kenan Coşkun da bulunuyor. Yangınla ilgili olarak 19 şüpheli tutuklandı, kalan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YENİ GELİŞMELER VE GÖZALTI İŞLEMLERİ

Soruşturma sürecinde, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ve Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, bugün gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak şüphelilerin sorgusu devam ediyor.