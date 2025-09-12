Kartalkaya Yangınında Müdür Uyarısı Şok Etti

BOLU’DA YANGIN FACİASI VE DAVASI

Bolu’nun kayak merkezi Kartalkaya’da meydana gelen yangın sonucunda 78 kişinin yaşamını yitirdiği ve 133 kişinin yaralandığı olayla ilgili dava devam ediyor. Grand Kartal Otel Müdürü Zeki Yılmaz’ın, Bolu Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından incelenen telefon dökümünde, yangın sırasında müşterilerden önce otel yetkililerini arayarak “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı.” şeklinde haber verdiği belirlendi. 21 Ocak’taki yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi ise yaralandı.

DAVA SÜRECİ VE SANIKLAR

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otel sahipleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve İtfaiye Eri İrfan Acar hakkında, 78’er kez ‘Olası kastla öldürme’ ve ‘Olası kastla kasten yaralama’ suçlarından toplam 1998’er yıl hapis cezası talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 7 Temmuz’da başlamış ve bazı sanıkların durumuna göre kararlar verilmiştir.

Yangından 3 gün sonra, tutuklu sanık Gazelle Otel’in genel müdürü Ahmet Demir’in “İş güvenlik acil yapılacak durumlar” isimli bir Whatsapp grubu kurduğu ve yalnızca 24 Ocak 2025’te yazışmalar yaptığı ortaya çıktı. WhatsApp grubunda, otelin sahibi Halit Ergül’ün tutuklu olan kızı Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da yangın sonrası otel çalışanlarına talimatlar verdiği belirlenmiştir.

Mahkemede yapılan savunmalarda, Ceyda Hacıbekiroğlu’nun otelle ilgili hiçbir yetkisi olmadığını iddia ettiği ve otelin yönetim kurulu üyesi olduğu halde teknik personele asansörlerle ilgili direktifler verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, otel müdürü Zeki Yılmaz’ın telefon dökümünde, 21 Ocak gecesi saat 03.30’da otel yetkilileri ile yaptığı görüşme kaydedilmiştir. Yılmaz, görüşmede “Bir an önce çıkın efendim. Bir an önce çıkın yangın çıktı. Restorandan geliyor. Lütfen lütfen.” şeklinde konuşmuştur. Dava dosyası bu bilgileri içermektedir.