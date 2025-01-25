Kartalkaya Yangınında Tutuklanan Elektrikçinin İfadesi

OLAYIN DETAYLARI VE YANGININ SEBEBİ

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangında 78 kişi hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan otelin elektrikçisi Hüseyin Özer’in ifadesi belli oldu. Özer, olay sırasında otelde bulunmadığını ancak çalışma arkadaşlarının kendisini arayarak restoranda yangın çıktığını bildirdiğini, kendisinin sorumlu olmadığını ifade etti. Yangın alarmı ve yangın koruma sistemleri hakkında herhangi bir teknik bilgisi olmadığını da dile getirdi.

HÜSEYİN ÖZER’İN İFADESİ

Hüseyin Özer, jandarmada yaptığı açıklamada, “Ben Grand Kartal Otel isimli işletmede elektrikçi olarak görev yapıyorum. Bu otelde 2 yıldır sezonluk çalışıyorum. Çalıştığım ekip arkadaşlarımızla birlikte otelin tüm elektrik arızalarını ve önlemlerini düzenli olarak alıyoruz. Her yıl aralık ayında oteli açıyor, mart ayında kapatıyoruz. Her sezon başlangıcında elektrik ve periyodik bakımlarını yaparak açılışımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

YANGIN SIRASINDAKİ DURUMU

Otel içinde yangın tedbirleri olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Özer, “Otel içerisinde 2 merdiven bulunuyor ancak bunların yangın merdiveni olup olmadığı hakkında bilgim yok. Yangın dedektörleri mevcut ama olay anında ben orada bulunmadığım için alarm sisteminin çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Olaydan önce 20 Ocak’ta otelden çıkış yaptım, 21 Ocak sabahı barmen olan bir arkadaşım otelde yangın çıktığını bildirdi. Ben de otelde olmadığımı, diğer elektrikçi arkadaşları aramasını söyledim” şeklinde konuştu.

YANGINI GÖRDÜĞÜ ANLAR

Ekip arkadaşı Bahadır Ö. tarafından da yangın hakkında bilgilendirildiğini belirten Özer, “Hemen bilgi işlem sorumlusunu arayarak saat 03.50 gibi otele gitmek için yola çıktık. Olay yerine gittiğimde otelin tamamen yandığını gördüm. İnsanlar merdivenden indirilmeye çalışıyordu. Dumandan etkilendiğim için içeri giremedim, dışarıda arkadaşlarıma yardım ettim. Yangının nereden çıktığı hakkında bilgim yok ama restoran kısmında çıktığı söylendi” dedi.

SUÇLAMALARA YANIT

Özer, olay ile ilgili suçlamaları kabul etmediğini ve “Ben sadece verilen görevleri yerine getiririm. Olayla ilgili hiçbir suçum yoktur” dedi. Yangın sistemlerinin dışarıdan taşeron firma tarafından yönetildiğini ekledi.

AVUKATININ AÇIKLAMALARI

Özer’in avukatı, “Müvekkilim yalnızca elektrik ve kablo tesisatı işleri yapmaktadır. Çalıştığı aile şirketinde yaklaşık 500 kişi çalışıyor ve müvekkilimin sorumlu olduğu alan teknik değildir. Müvekkilimin üstünde müdürü bulunuyor. Gece vakti olay yerinde anlık tepki verebilecek bir güvenlik görevlisi bile yoktu” diyerek müvekkilinin suçu işlemediğini dile getirdi. Yangının sebebinin belirsiz olduğunu, belki mutfak ya da doğal gaz kaynaklı olabileceğini kaydeden avukat, müvekkilinin olayla ilgisinin olmadığını vurguladı.