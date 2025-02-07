Kartalkaya Yangınıyla İlgili Soruşturma Gelişmeleri

ADALET BAKANI TUNÇ’TAN CANLI YAYIN AÇIKLAMALARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtlayarak Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili soruşturmada son durumu aktardı. Bakan Tunç’un açıklamaları şu şekilde oldu: “‘Asrın felaketi’ diyoruz ama dünya tarihinde bu biraz hafif kalır. 57 bin 537 canımız gitti. Milletçe büyük bir seferberlik ilan ettik. Devletimizin tüm kurumları bölgeye seferber oldu. 11 şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması mücadelesinde belli noktaya geldik. Dün Gaziantep’teydim. Nurdağı ve İslahiye depremin en fazla hasar verdiği şehirlerdi. Oralarda teslim edilen konutlarda vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Acı taze; yani gidecek gibi değil tabii ki.”

DEPREM SONRASI YARGISAL SÜREÇLER

Bakan Tunç, deprem sonrası yargısal süreçleri detaylandırdı. “Deprem sonrasında, depremin ilk anından itibaren, 6 Şubat 2023 yılında deprem olmuştu. O zaman grup başkan vekili ve milletvekiliydim. Sabah milletvekillerimiz hemen yola çıktılar. Yollar deprem nedeniyle hasar görmüştü, kar, kış kıyamet. Grup başkanvekilimiz Mustafa Elitaş, sayın Cumhurbaşkanımızla görüşmesinde OHAL ilan edilmesiyle görüşmüştü.” dedi. Yargısal süreçlerin nasıl yürütüleceğine ilişkin kararname çıkarıldığını ifade eden Tunç, “697 ilave mahkeme kurduk bölgede. Oradaki yargısal süreçlerin tıkanmaması için tedbirler alındı.” şeklinde konuştu.

HIZLI YERLEŞİM VE YARGILAMA

Tunç ayrıca, toplamda 3 bin 522 dosyada işlem yapıldığını ve bu dosyaların 1491’inin iddianamesinin düzenlendiğini belirtti. “Bu senenin sonunda 400 binden fazla konut teslim edilecek. 2025’in sonuna kadar herkes sıcak yuvalarına kavuşacak.” dedi.

KARTALKAYA’DAKİ YANGIN SORUŞTURMASI

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangınla ilgili olarak Bakan Tunç, “Kartalkaya’da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Gerçekten büyük bir acı, büyük felaket. Böyle bir şeyin olmaması lazım.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı başlattığını belirten Tunç, “Delillerin kaybolmaması açısından bilirkişi heyeti oluşturuldu.” ifadelerini kullandı.

TUTUKLAMALAR VE GÖZALTILAR

Bakan Tunç, “Şu anda 22 tutuklu var. Sayın bakanımız mülkiye müfettişlerinin soruşturmasıyla ilgili konuştu. Yeni gelen rapor ışığında gözaltı ve tutuklamalar gerçekleşti.” dedi. İTÜ’den oluşturulan yeni bilirkişi heyetinin raporu hazırlayacağını vurgulayan Tunç, bu süreçte yargının herhangi bir kişiyi korumasının söz konusu olamayacağının altını çizdi. Yangın eksiklikleriyle ilgili belgelerin yeniden değerlendirileceği konusunda bilgi veren Tunç, “Tüm bunlar ortaya çıkacak. Milletimize ve vefat edenlerin ailelerine büyük acıyı yaşatanlara yargı hesap soracak.” şeklinde konuştu.