Levent Gültekin Serbest Bırakıldı Adli Kontrol Uygulandı

Gazeteci Levent Gültekin, YouTube kanalında gerçekleştirdiği programdaki ifadeleri sebebiyle “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “hakaret” suçlamasıyla gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gültekin, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık, Gültekin’in ifadesini almadı ve dosya üzerinden “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla Gültekin’in yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü içeren adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Savcılık, Gültekin’in sevk yazısında şu ifadeleri kullandı: “Şüphelinin söylemleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin de şeriat düzenine geçildiği yönünde bir algı oluşturulmasına elverişli olduğu, toplumda korku ve endişe yaratabilecek nitelik taşıdığı, ‘medyaya operasyon yapılıyor’, ‘önce Habertürk sonra diğerleri’ şeklinde ifadelerle devletin yargı ve kolluk birimleri eliyle medya kuruluşuna yönelik hukuka aykırı işlemler yürütüldüğüne dair algı oluşturduğu… şüphelinin söylemlerinin, somut ve doğrulanabilir herhangi bir olguya dayanmaksızın, kamu düzeni ve adli kurumlara ilişkin gerçeğe aykırı bilgileri alenen yaydığı ve bu açıklamalarının eleştiri sınırını aştığı belirtilmiştir.”

Hakimlikte de ifadesi alınmayan Gültekin, talep üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından Gültekin, ANKA’ya yaptığı açıklamada, “Ülkede herkesin yaşadığı hukuksuzluğu hepimiz biliyoruz. İki gün önceki yayınımdan dolayı dün gece gözaltına alındım. Sabah da adli kontrolle serbest bırakıldım. Doğru düzgün ifadem bile alınmadı. Türkiye’deki hukuksuzluğu her canlı bir gün tadacaktır.” dedi.

AVUKATINDAN YENİ AÇIKLAMALAR

Gültekin’in avukatı Çağrı Çetin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Müvekkilimin hiç gözaltına bile alınmaması gerekiyordu. Lakin müvekkilim hala neyle suçlandığını bilmiyor. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen adli kontrol kararına da gerekli itirazlarımızı yapacağız.” şeklinde konuştu.