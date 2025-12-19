İstanbul İçin Kar Yağışı Beklentisi Artıyor

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, İstanbul’da kar yağışı olasılığına dikkat çekti. Küresel tahmin modellerine dayanarak, 28 Aralık itibarıyla kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasının İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde sıcaklıkları önemli ölçüde düşüreceğini aktaran Tek, 29 ve 30 Aralık’ta yağışların kar şeklinde görülebileceğini ve bu kar yağışının 1 ve 2 Ocak’a kadar devam edeceğini belirtti. Tek, bu sürecin toplamda yaklaşık 4-5 gün süreceği öngörüsünde bulunurken, günler ilerledikçe tahminlerin daha da netleşeceğini açıkladı.

28 ARALIK- 2 OCAK ARASINDA KAR YAĞIŞI

Adil Tek, İstanbul için en yakın kar yağışı ihtimalinin ay sonuna denk geldiğinin altını çizerek, “Bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını tahmin ediyor, bazıları ise etmiyor. Global Forecast Sistem (GFS) adı verilen atmosfer modeli, 28’inden itibaren kuzeyden gelecek soğuk havanın İstanbul başta olmak üzere Marmara’yı ve ülkenin büyük bir kısmını etkisi altına alacağını belirtiyor. Sıcaklıklar düşecek ve öncelikle yağmur olarak başlayacak olan yağışlar, 29 ve 30’unda kar şeklinde devam edecek. Bu kar yağışı, 30, 1 ve 2’si boyunca devam edecek. 2’sinden sonra bu sistem etkisini kaybedecek. Bu yaklaşık 4-5 günlük bir yağışlı hava durumu İstanbul’la birlikte Marmara ve özellikle yukarıdaki kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olacak. Günler ilerledikçe durum daha netleşecektir. Ancak bu kar yağışı, kışın sert geçeceği anlamına gelmiyor. Kış, sıcaklıklar açısından ortalama üzerinde ve kurak bir süreç olarak devam edecek gibi görünüyor” dedi.

SICAKLIKLARIN ARTMASI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNEMLİ İŞARETİ

Adil Tek, sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çekerek, “Bu tür sıcaklık değerleri geçmiş yıllarda da gözlemlenmiştir. Üzerimizde yüksek basınç var. Bu yüksek basıncı nedeniyle gündüz sıcaklıklarında bir artış var. Gece sıcaklıkları ise biraz daha düşüyor. Gündüz ve gece sıcaklıkları arasındaki farklar artış göstermeye başlıyor. Bu yüksek basınçtan kaynaklı sıcak hava, üzerinde “ısı kubbesi” denilen bir yapı oluşturuyor. Daha önceki yıllarda karşılaştığımız bu sıcaklık, bu dönem içerisinde artış göstermesine işaret ediyor. Artışın sıklığının bu dönemlerde yaşanıyor olması, iklim değişikliğinin önemli işaretlerinden biri” şeklinde konuştu.