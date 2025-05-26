Kasım: İsrail, Ateşkesi 3 Bin 300 İhlal Etti

LÜBNAN’DA ATEŞKES ANLAŞMASINA BAĞLILIK

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan devleti ile İsrail arasında imzalanan dolaylı ateşkes anlaşmasına tarafların tam anlamıyla uyduğunu ancak İsrail’in bu anlaşmayı toplam 3 bin 300 kez ihlal ettiğini vurguladı. Kasım, konuşmasını Lübnan’daki 22 yıllık İsrail işgalinin sona ermesinin 25. yıl dönümü vesilesiyle bir televizyon programında gerçekleştirdi. “Bundan böyle bizden fazlası istenemez” ifadelerini kullandı.

Kasım, son çatışmaları hatırlatarak Lübnan devletinin dolaylı bir anlaşma yaptığını belirtti. “Lübnan devleti de bizler de anlaşmaya tam bağlı kaldık. İsrail ise anlaşmayı 3 bin 300 kez ihlal etti,” şeklinde konuştu. Devam eden saldırılarından söz eden kasım, sözlerini şöyle sürdürdü: “İsrail’in saldırılarına maruz kalmaya devam ediyoruz. Herkes bilsin ki bundan böyle bizden fazlası istenemez. İsrail işgal ettiği noktalardan çekilsin, esirleri serbest bıraksın, ateşkese uysun ve sonrasında ne konuşulacaksa konuşulur.”

ABD VE İSRAİL ÜZERİNE SORUMLULUK

Kasım, Lübnan’a yönelik İsrail ihlallerinden ötürü ABD’yi de suçladı ve İsrail’in hem Lübnan’a hem de Gazze’ye yönelik saldırılarını ABD desteğiyle sürdürdüğünü belirtti. Ateşkes ihlallerinin Lübnan devleti tarafından yönetilmesi gereken bir durum olduğunu dile getiren Kasım, bu sorumluluğun yerine getirilmemesi halinde farklı seçeneklerin devreye girebileceğine dikkat çekti. ABD’nin Lübnan’a baskı yaparak İsrail şartlarını kabul ettirmek istemesinin başarısız olacağını savunan Kasım, “Trump başarılı olmak istiyorsa İsrail’den kurtulmalı” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN SÜREKLİ İHLALİ

27 Kasım 2024’te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail düzenli olarak bu anlaşmayı ihlal ediyor. Lübnan’a yönelik kara saldırıları sırasında İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasında yer alan geri çekilme maddesine rağmen sınır hattındaki beş noktada varlığını sürdürmeye devam ediyor. Hava ve kara saldırıları ile sınırdaki çeşitli beldelerde büyük yıkıma neden olan İsrail, ateşkese rağmen Lübnan’ın güneyini ve çeşitli noktalarını insansız hava araçları ile hedef almaya devam ediyor.