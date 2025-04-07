Kasımpaşa, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı

SÜPER LİG’DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun heyecanı devam ediyor. Ligin 30. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Burak Yılmaz’ın yönetiminde Beşiktaş ile Ole Gunnar Solskjaer’in teknik direktörlüğünde karşı karşıya geldi. Hakem Kadir Sağlam’ın düdüğünü çaldığı karşılaşma, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirildi. Büyük bir çekişmeye sahne olan müsabakada, takımlar arasındaki mücadele 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

KASIMPAŞA, İLK GOLÜ ATTI

Kasımpaşa, maçın 14. dakikasında Mortadha Ben Ouanes’in kaydettiği gol ile öne geçti. Ancak, Beşiktaş’ın 44. dakikada 10 kişi kalması, maçın seyrini değiştirdi. Tayyip Talha Sanuç, rakip takım oyuncusuna yaptığı müdahale sebebiyle kupadaki Göztepe maçının ardından bir kez daha kırmızı kart görerek takımını zor durumda bıraktı.

Karşılaşmanın 45+3. dakikasında Beşiktaş, Nicholas Opoku’nun eline çarpan topta penaltı bekledi ancak hakem Kadir Sağlam, oyunu devam ettirdi. Mücadelenin son anlarına yaklaşırken, Beşiktaş, 90. dakikada Gedson Fernandes’in penaltı golü ile eşitliği sağladı ve skoru 1-1 yapmayı başardı.

PONTULAR PAZARLANDI

Bu sonuçla Kasımpaşa 39 puana ulaşıp 8. sıraya yerleşti. Beşiktaş ise ligde 48 puanla 4. sırada konumlandı. Süper Lig’in bir sonraki haftasında Beşiktaş, Başakşehir’i konuk edecekken, Kasımpaşa ise deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek.