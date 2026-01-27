Kasımpaşa’da Szalai İçin Belirsizlik Sürüyor

Sezon başında Hoffenheim’dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Attila Szalai’nin Türkiye’deki ikinci serüveni kısa sürdü.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor ile oynanan ve 0-0 berabere sona eren karşılaşmanın ardından, Attila Szalai’nin performansına ilişkin açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, “Szalai’nin performansı bizim adımıza geldiğimiz günden beri ne yazık ki beklentimizin altında. Onunla alakalı bir karar alma durumumuz önümüzdeki hafta olabilir ama bununla alakalı net bir yere varmadık. Transfer dönemi dinamik, kararlar olabilir.” ifadelerini kullandı.