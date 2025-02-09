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Spor

Kasımpaşa Evinde Rizespor’u 3-2 Mağlup Etti

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KASIMPAŞA’NIN GÜÇLÜ PERFORMANSI

Kasımpaşa, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve maçtan 3-2 galip ayrıldı. Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında gerçekleşen mücadele oldukça heyecan doluydu. Kasımpaşa, sahasında büyük bir mücadele sergileyerek rakibini mağlup etti. 5 gole sahne olan bu maç, Kasımpaşa’nın hat-trick yaparak öne çıktığı bir karşılaşma oldu.

KASIMPAŞA’NIN GOLLERİ

Kasımpaşa’ya galibiyeti getiren goller ise 26. dakikada Rodrigues, 45+8. dakikada Hajradinovic (P) ve 57. dakikada Nuno Da Costa’dan geldi. Çaykur Rizespor’un golleri ise 30. dakikada Ghezzal ve 80. dakikada Ali Sowe tarafından atıldı. Bu sonuçla birlikte Kasımpaşa, puanını 31’e çıkarırken, Rizespor 27 puanda kaldı.

Müsabakanın 38. dakikasında Burak Yılmaz, top oyun alanından çıkmadan müdahale ettiği için hakem Ozan Ergün tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu nedenle Burak Yılmaz, gelecek haftaki Fenerbahçe deplasmanında takımının başında olamayacak.

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