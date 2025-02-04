Kaspersky Thin Client’a Yeni Güvenlik Özellikleri

KTC’NİN KONUMUNU GÜÇLENDİREN GÜNCELLEMELER

Bu güncellemeler, KTC’nin dünya genelindeki işletmeler için modern, güvenli ve verimli bir çözüm olarak konumunu sağlamlaştırıyor. Verified Market Research’e göre ince istemci pazarı 2024 yılında 1,14 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı ve 2031 yılına kadar 1,31 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazar büyümeye devam ederken Kaspersky, ince istemciler için Secure by Design KasperskyOS’u temel alan ve Kaspersky Security Center aracılığıyla merkezi yönetim sunan kendi işletim sistemini geliştiriyor. Özünde Cyber Immunity (Siber Bağışıklık) bulunan bu sistem, veri bütünlüğünü koruyor ve uzak masaüstlerine güvenli bağlantılar sağlayarak güvenilir ve sağlam bir BT altyapısı oluşturmak için vazgeçilmez bir araç haline geliyor.

UZAQTAN ÇALIŞMA İÇİN YENİ ÖZELLİKLER

Yeni güncelleme ile Kaspersky Thin Client, yetkili uzak kullanıcılar için sunduğu desteğin yanı sıra USB web kamerası ve kulaklık desteği sağlıyor. Bu, önyükleme sürelerini iyileştiriyor ve daha hızlı sunucu bağlantısı sağlıyor. Yeni özellik, ince istemcilere bağlı video kameraların doğrudan sanal Windows masaüstlerine yönlendirilmesini sağlayarak uzaktan çalışma senaryolarını geliştirmeyi hedefliyor. Bu özellik, bankacılık ve sigortacılık gibi sektörlerde, kameraların kayıt sırasında müşterilerin fotoğraflarını çekmek, kimlik doğrulaması yapmak ve yasal gerekliliklere uymak için kullanılması açısından özellikle önem taşıyor. Kullanıcılara video özelliklerini iş akışlarına entegre etmek için sorunsuz ve sezgisel bir yol sunarak telekonferans, uzaktan eğitim ve teknik desteği geliştiriyor.

USB CİHAZ DESTEĞİYLE GENİŞLEŞEN UYGULAMALAR

USB web kamerası ve kulaklık desteğinin eklenmesi, modern kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu özellik, cihaz uyumluluğunu basitleştiriyor ve işletmelerin birleşik iletişim araçlarını dağıtmasını kolay hale getiriyor. İster sanal toplantılar düzenlesin ister uzaktan tanılamayı desteklesin, çevresel aygıtları güvenli bir şekilde bağlama olanağı kesintisiz ve üretken etkileşimlerin yolunu açıyor. Ek iyileştirmeler arasında ses, USB depolama aygıtları, yazıcılar ve tarayıcıların Linux işletim sistemlerine yeniden yönlendirme desteği bulunuyor. Ayrıca bağlantıların kesilmesi durumunda otomatik yeniden bağlanma ve kesintisiz üretkenlik sağlama özellikleri de ekleniyor.

SENTOR ÇÖZÜMLERİ İÇİN GÜVENİ KAZANMAK

Kaspersky Thin Client, teknolojik gelişmelerine dayanarak sıkı güvenlik ve performans gereksinimleri olan sektörlerde değerini kanıtlıyor. Kaspersky, geçen yıl enerji, finans, eğitim, ilaç ve eczacılık sektörlerindeki şirketlerle başarılı sözleşmeler imzalayarak işletmelerin çözüme duyduğu güvenin altını çiziyor. Kaspersky Thin Client hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.