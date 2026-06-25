Kaspi’ye Rabobank Alımı İçin BDDK Onayı

BDDK, Rabobank A.Ş.’nin Türkiye temsilciliğinin satın alınmasına onay verdi. Satın alma işleminin Temmuz 2026’da tamamlanması bekleniyor. Süreçte mutat koşulların yerine getirilmesi gerekiyor.

FIRSATLAR İÇİN HEYECANLIYIZ

Kaspi.kz CEO’su Mikheil Lomtadze, BDDK onayından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Lomtadze, bunun önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Türkiye’nin dinamik bir ülke olduğunu ifade etti. Satın alma sonrası ödemeler ve e-ticaret alanında hizmet vermeye hazır olduklarını belirtti. Önümüzdeki fırsatlar için heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.