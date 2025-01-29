Kassam Tugayları Üç Esirin İsmini Açıkladı

KASSAM TUGAYLARI’NDAN ESİR SERBEST BIRAKILDIĞI AÇIKLAMASI

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde tarafından yayımlanan verilerde, 30 Ocak Perşembe günü bazı İsrailli esirlerin serbest bırakılacağı aktarıldı. Açıklamada, “Kassam Tugayları, Aksa Tufanı esir takası anlaşması çerçevesinde perşembe günü Arbel Yehud, Agam Berger ve Gadi Moses isimli Siyonist (İsrailli) esirleri serbest bırakma kararı aldı.” ifadeleri yer aldı.

İSRAİL’DEN ATEŞKES VE ESİR TAKASI AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanlık Ofisi de konuyla ilgili bir duyuru yaptı. Duyuruda, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmaları üzerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır’dan yarın serbest bırakılacak İsrailli esirlerin isim listesinin teslim alındığı vurgulandı.