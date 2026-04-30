Kastamonu’da Araç Kazasında Genç Futbolcu Hayatını Kaybetti

KASTAMONU’DA FECİ KAZA

Kastamonu’da bir otomobil kaldırımdaki ağaca çarparak kontrolden çıktı. Gerçekleşen bu kazada otomobilde bulunan 19 yaşındaki Eren Şah Ergün hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı.

GENÇ FUTBOLCU GEÇEN YIL MAÇLARA ÇIKMAYA BAŞLADI

13 Ağustos 2007 doğumlu olan Eren Şah Ergün, uzun yıllar altyapıda Kastamonu Yıldızları Spor forması giydikten sonra GMG Kastamonuspor ile maçlara katılmaya başlamıştı.

AĞACA ÇARPAN ARAÇTA CAN VERDİ

Kazanın meydana geldiği gece yarısı saat 03.00 sıralarında, Y.B. yönetimindeki araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün yaralandığı, yan koltukta oturan genç futbolcu Eren Şah Ergün’ün ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı bildirildi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ergün, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

