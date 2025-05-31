Kastamonu’da Heyelan: Yol Kapatıldı, Denizle Birlesti

HEYELAN NEDENİYLE YOL KAPANDI

Kastamonu’nun Cide ve İnebolu ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, İlyasbey köyü mevkiinde oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalar yürütüyor.

DAĞILAN TOPRAK PARÇALARI KARADENİZ’E ULAŞTI

Yolda yer yer kaymaların devam etmesi nedeniyle ekipler, güvenli noktadan geçişi sağlamak için çaba gösteriyor. Yolda meydana gelen toprak kaymaları sonucunda kopan kütlelerin Karadeniz ile birleşmesi dikkat çekti.

ALTERNATİF ULAŞIM GÜZERGAHLARI HAZIRLANDI

Ekiplerin heyelan bölgesindeki çalışmalarını yerinde inceleyen Karayolları 15. Bölge Müdürü Alpaslan Eşlik, durumu değerlendirdi. Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ulaşım, küçük araçlar için İlyasbey köyü mahalle yolu üzerinden mümkünken, büyük araçlar için Cide-Ağlı-Küre-İnebolu-Doğanyurt yolundan alternatif güzergah kullanılmaktadır.” bilgisi verildi.

YOLUN DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILDI

Cide-İnebolu arasındaki yolda, son altı aydır Karayolları ekiplerinin çalıştığını belirten İlyasbey köyü muhtarı Ahmet Sevinç, “Ekipler yaptıkları zaman bu yol sürekli kaymaya başladı. Küçük çaplı heyelanlar oldu. Ekipler yolumuzu işler hale getirmişti ama dün akşam yeniden kaymaya başladı.” diye konuştu. Sevinç, ekiplerin bayrama kadar çalışmalarını tamamlayacaklarını ifade ettiklerini belirtti. Mevcut yolun yanı başından yeni bir yol açmak için arazi sahibiyle görüşmeler yapıldığını ve izin alındığını da ekledi. Şu anda ulaşımın köy içinden sağlandığını ancak buranın çok verimli bir yol olmadığını dile getirdi.