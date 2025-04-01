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Kastamonu’da İki Araç Çarpıştı, 3 Ölü

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KAZA TARİHİ VE YERİ

Kastamonu’nun Küre ilçesinde, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Ersizlerdere köyü yakınlarında, sürücüleri belirlenemeyen 58 DM 099 plakalı Hyundai ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka araç çarpıştı.

KAZANIN SONUCU

İlk verilere göre, kazada araçlardan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası çevrede bulunan vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine ulaşıp müdahale eden itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, yaralıları hastanelere sevk etti.

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