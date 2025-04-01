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Kastamonu’da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Ölü

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KAZA HÜZÜN VERDİ

Kastamonu’nun Küre ilçesi, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerindeki Ersizlerdere köyü yakınlarında, belirlenemeyen sürücülerin bulunduğu 58 DM 099 plakalı Hyundai marka otomobil ile 78 AT 751 plakalı Fiat-Tofaş marka araç arasında bir çarpışma gerçekleşti.

KURBANLAR VE YARALILAR

İlk verilere göre, kazada araçlarda bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kaza sonrasında hemen çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, araçlardan çıkarılan yaralıları hastanelere sevk ediyor.

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