Kastamonu’da İnşaatta Mutfak Tüpüyle Kaza: İşçi Öldü

KASTAMONU’DA İŞ CİNAYETİ

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Arnavutoğlu Caddesi’nde yaşanan olayda, inşaat işçileri 6 katlı bir binanın çatısında membran serimi gerçekleştirdiği sırada, işin yapılması esnasında mutfak tüpü elden kayarak, 43 yaşındaki Erol Buyun’un başına düştü.

AGIR YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Başına mutfak tüpü düşmesi sonucu ağır yaralanan Buyun, olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ameliyata alınan Erol Buyun, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Buyun’un cenazesi hastanenin morguna alınarak, gerekli işlemler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, incelemelerini sürdürüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

