Kastamonu’da Yangın Ormana Sıçradı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kastamonu’nun Azdavay ilçesindeki Aşıklar Köprüsü yakınlarında bulunan bir türbede sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi.

ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin ormanlık alana sıçraması üzerine, vatandaşların bildirimleri doğrultusunda Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yolun kapalı olması nedeni ile iş makinesiyle açılan yeni bir yol üzerinden bölgeye ulaşan ekipler, yangını kısa bir süre içinde kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Aynı bölgede öğle saatleri içinde çıkan farklı bir orman yangını da ekiplerin etkin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

