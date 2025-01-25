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Kastamonu’da Yoğun Sis: Görüş 100 Metreye Düştü

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SİS NEDENİYLE GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde, sis nedeniyle Doğu Çevre Yolu Kavşağı civarında görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Sürücüler, Kastamonu’dan Çankırı ve Ankara’ya ulaşan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlerken zorlanıyor.

TRAFİK EKİPLERİNDEN UYARI

Trafik ekipleri, sürücülere takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konularında uyarıda bulunuyor. Bu koşullarda dikkatli olmak ve güvenli bir şekilde ilerlemek önem arz ediyor.

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