Katar’dan ABD ve İsrail’e Tepki

ABD VE İSRAİL’İN AÇIKLAMALARINA TEPKİLER YÜKSELİYOR

ABD ile İsrail, son günlerde Gazze Şeridi’ne dair yaptıkları açıklamalarla dikkat çekti. Bu teklif ve ifadelerin ardından birçok farklı tepkiler gündeme geldi. Bu durum üzerine Katar’dan da bir açıklama yapıldı.

FİLİSTİNLİLERİN KARAR HAKKI VURGULANDI

Katar, çatışmaların sona ermesinin ardından ABD ve İsrail’in Gazze Şeridi’nin geleceği hakkında yaptığı açıklamalara yanıt verdi. İsrail’in Hamas’ın Gazze’den çıkarılması yönündeki isteği, ABD’nin ise Gazze’yi devralmak istediğine dair yapılan yorumlara karşı Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, bölgenin geleceğine yabancıların değil, Filistinlilerin karar vermesi gerektiğini dile getirdi.

FİLİSTİNLİLERİN TEMSİLİ KENDİ SORUNLARI

Bu konunun bir Filistin meselesi olduğunu vurgulayan el-Ensari, “Filistinlileri resmi sıfatla kimin temsil edeceği ve siyasi alanda grup ve partilerin kimler olacağı Filistinlilerin sorunudur” ifadesini kullandı.