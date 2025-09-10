Dünya

Katar: Saldırıya Misilleme Hakkımız Var

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

Gazze’de soykırım uygulayan İsrail, diğer ülkelere yönelik saldırılarına da devam ediyor. İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da, Hamas’ın üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. Hamas, liderlerinin İsrail suikastından sağ kurtulduğunu ifade ederken, Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin oğlu ve 4 mensubuyla birlikte bir Katarlı polisin de hayatını kaybettiğini bildirdi.

KATAR BAŞBAKANI’NDAN AÇIKLAMA

Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, düzenlenen saldırıyla ilgili olarak “(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu bir haydut ve devlet terörü uyguluyor. Saldırıya karşı yasal işlemleri başlatmak için bir hukuk ekibi oluşturduk. Katar’ın egemenliğine yönelik herhangi bir saldırıya asla göz yummayacağını ve bu alçakça saldırıya karşı misilleme hakkını saklı tuttuğunu teyit ediyoruz” şeklinde konuştu.

KATAR’DAN İDDİALARA YANIT

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin “Katar’ın saldırıdan önceden haberdar edildiği yönündeki iddialar asılsızdır” dedi. El-Ensari, ABD’li bir yetkiliyle yapılan görüşmenin, İsrail’in Doha’daki saldırısının ardından meydana gelen patlama sesleri sırasında gerçekleştiğini belirtti.

