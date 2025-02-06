Kate Middleton’un Zorlu Günleri Geride Kaldı

KATE MIDDLETON’UN YENİ DÖNEMİ

İngiliz kraliyet ailesine evlilik ile katılan Kate Middleton, artık yanında taşıdığı Galler Prensesi unvanıyla birlikte kandan bağlı olanları geride bırakıyor. Eşi Galler Prensi William ile birlikte tahta yaklaşırken, son bir yılda kanser tedavisi ile gündeme geldi. Ancak bu durum şimdi yavaş yavaş geçmişin tozlu sayfalarına karışıyor.

ZORLU GÜNLERİ UNUTMA ÇABASI

Kate ve çevresindekiler, o zorlu günleri aşarak yeni bir başlangıç yapmak için çabalıyor. Hayatına dair yeni sayfalar açma arzusu, onu daha güçlü bir konuma getiriyor. Artık bu süreçte yaşadığı zorlukları geride bırakmayı hedefliyor.