Katil Zanlısından Şok Edici İfade!

ŞİRİN ELMAS HANİLCİ’NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İstanbul’un Şişli ilçesi Feriköy’de 31 Ekim tarihinde kaybolan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi’nin cansız bedeni, Feriköy Mezarlığı içerisinde tespit edildi. Aile, kızlarını bulmak için bir televizyon programına çıkarak kamuoyundan yardım istemişti. Olayla ilgili araştırmalar yürüten güvenlik güçleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyerek çalışmalarını daralttı. Dün gece saatlerinde alınan bir ihbar sonucunda, kağıt toplayıcısı olarak çalışan M.Ö. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Suçunu kabul eden 49 yaşındaki M.Ö.’nün yönlendirmesiyle, küçük kızın cesedi mezarlıkta bulundu. Daha önceden suç kaydı bulunan M.Ö.’nün, Hanilçi’nin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun yapacağı inceleme sonrasında belirlenecek.

KATİL ZANLISININ İFADESİ

Cinanin zanlısı, polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ö., emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından nöbetçi savcılığa tutuklama talebiyle gönderildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan M.Ö, cezaevine gönderildi.

Cinayeti Feriköy Mezarlığı içerisinde gerçekleştirdiğini kabul eden şüphelinin savcılığa verdiği ifade, olayın nasıl bir soğukkanlılıkla işlendiğini gözler önüne serdi. M.Ö. savcılıkta, “Çocuk peşime takıldı, yanımda yürüdü. Mezarlığın orada çocuk 200 lira istedi. Vermeyince küfretti. Moralim bozuk olduğu için sinirlendim. Çocuğu mezarlığa soktum. Mezarlık içerisinde kızın üzerinde bulunan eşarpla iki mezar arasında boğdum. Üstünü de otlarla kapattım” şeklinde ifade verdi. ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘çocuğu kasten öldürme’ suçlamaları ile tutuklanan M.Ö.’nün, Şişli’de bulunduğu bir barakada arama yapılması planlandığı aktarıldı.