Katılım Payı İndirimleri Resmi Gazete’de Yayımlandı

SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ GELİŞME

Sağlık sektöründe milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken büyük bir gelişme yaşandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık uygulama tebliğindeki değişikliklerle katılım payı ücretlerinde önemli bir indirime gitti. Özellikle Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde uygulanan katılım payları düşürüldü ve aile hekimi sevklerinde yüzde 50 indirim yapılacak. SGK’nın sağlık uygulama tebliğindeki bu değişiklik, bugün (23 Şubat 2025) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Önceki katılım payı artışları tartışmalara sebep olmuştu, ancak SGK’nın bu son düzenlemesi sağlık hizmetlerinde katılım payları konusunda önemli bir geri adım olarak değerlendiriliyor.

KATILIM PAYLARINDA YENİ ÜCRETLER

“Peki Katılım Paylarında Yeni Ücretler Nasıl Olacak?” diyenler için bu sorunun yanıtını açıklıyoruz. Yeni katılım payı ücretleri, 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Bu tarihten sonra vatandaşlar, belirlenen yeni katılım payı ücretlerinden faydalanmaya başlayacak.