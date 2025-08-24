Kavurucu Sıcaklar Azalıyor, Yağış Geliyor

METEOROLOJİK DURUM DEĞİŞİKLİĞİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sağladığı verilere göre, bugünden itibaren ülke genelinde kavurucu sıcaklıklar kademe kademe etki alanını yitiriyor. Hava sıcaklıkları, bu gün yurdun kuzey ve batı bölgelerinde 3 ila 5 derece düşüş gösterecek. Güney ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında olması bekleniyor.

YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Karadeniz kıyılarıyla birlikte Bilecik, Bolu, Karabük ve Tokat’ta gök gürültülü sağanak yağış yaşanacak. Bugün bazı merkezlerde beklenen hava sıcaklıkları şu şekilde sıralanıyor: Balıkesir 31 derece, Edirne 32 derece, İstanbul 30 derece, Denizli 35 derece, İzmir 35 derece, Manisa 35 derece, Adana 35 derece, Antalya 31 derece, Ankara 31 derece, Samsun 29 derece, Trabzon 28 derece, Erzurum 33 derece, Diyarbakır 41 derece ve Gaziantep 40 derece.