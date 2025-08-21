Kayalıklarda İki Çocuk Bulundu

ÇOCUKLAR KAYALIKLARDAN KURTARILDI

Milas’ta meydana gelen alabora olayı sonrası kaybolan iki çocuk, tırmandıkları kayalıklarda bulundu. Olay, Milas’taki Ören açıklarında, dün saat 19.30 sıralarında gerçekleşti. İçinde sekiz kişinin bulunduğu 5,5 metre uzunluğundaki fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alabora oldu. Teknedekiler denize düşerken, durum hemen yetkililere bildirildi ve bölgeye sağlık, AFAD ve Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi. Olayda üç kişi Sahil Güvenlik botuna alınırken, üç kişi kendi çabasıyla yüzerek kayalıklara ulaşmayı başardı.

SURVİVAL MÜCADELESİ

Kayıp iki çocuğun bulunabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı, bir helikopter, üç bot ve iki dalış timi ile hava ve denizden arama-kurtarma faaliyetlerine başladı. İki çocuğun yerleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından insansız hava aracı (İHA) kullanılarak tespit edildi. Çocuklar, tırmandıkları kayalıklardan kurtarılarak güvenli bir şekilde bulundukları yerden alındı. Ayrıca tekne kazasında yer alan sekiz kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

VALİDEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından olayla ilgili bir açıklama yaptı. Vali Akbıyık, “Dün akşam saatlerinde Milas ilçemiz Ören Mahallesi açıklarında su alarak batan fiber teknede bulunan toplam 8 kişi, Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerimizin gece boyu süren havadan ve denizden arama kurtarma çalışmaları neticesinde hepsi sağ olarak kurtarılmıştır. Arama ve kurtarma çalışmalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm personelimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” şeklinde ifadelerine yer verdi.