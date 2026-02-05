Kayalıköy Barajı Doluluk Oranı Yağışlarla Arttı

KIRKLARELİ’NDE YAĞIŞLAR KAYALIKÖY BARAJINA KATKI SUNDU

Kırklareli genelinde aralıklarla meydana gelen yağmur ve kar yağışı, Edirne’nin su ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı’nın doluluk oranında önemli bir artış sağladı. Yaz aylarında yaşanan aşırı kuraklık sebebiyle doluluk oranı yalnızca yüzde 3 seviyesine gerileyen barajda, son günlerde belirgin bir iyileşme gözlemleniyor.

BİR AYDA 25 MİLYON METREKÜP SU GİRİŞİ

Devlet Su İşleri 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, 6 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında Kayalıköy Barajı’na yaklaşık 25 milyon metreküp su girişi sağlandı. Bu artışla birlikte barajın doluluk oranı yüzde 26 seviyesine ulaştı. Barajda mevcut su miktarının ise 39 milyon 536 bin metreküp olduğu bilgisi verildi.

KARLARIN ERİMESİYLE SEVİYENİN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Kayalıköy Barajı’nın toplam depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olarak belirtiliyor. Istranca Dağları’nda biriken karlardan kaynaklanacak erimenin, su seviyesinin önümüzdeki dönemlerde daha da artmasına yol açması öngörülüyor.

BÖLGE HALKI UMUTLANDI

Vatandaş Burak Demir, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, barajdaki doluluk artışının bölge halkını sevindirdiğini ifade etti. Demir, yaz aylarında neredeyse tamamen kuruma noktasına gelen barajın, yağışlar sayesinde kısmen rahatladığını ve gelecekte su seviyesinin daha da yükselebileceğini beklediklerini aktardı.