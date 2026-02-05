Kayalıköy Barajı’nda Su Seviyesi Belirgin Artış Gösterdi

KAYALIKÖY BARAJI’NA YAĞIŞLARIN KATKISI

Kırklareli genelindeki aralıklarla etkili olan yağmur ve kar yağışı, Edirne’nin su ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı’nın doluluk oranını önemli ölçüde artırmış durumda. Yaz aylarında aşırı kuraklık nedeniyle yüzde 3 seviyesine düşen doluluk oranı, son günlerde belirgin bir artış gösterdi.

BİR AYDA 25 MİLYON METREKÜP SU GİRİŞİ

Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, 6 Ocak ile 5 Şubat tarihleri arasında Kayalıköy Barajı’na yaklaşık 25 milyon metreküp su girişi sağlandı. Bu su girişinin ardından barajın doluluk oranı yüzde 26 olarak ölçülürken, mevcut su miktarının ise 39 milyon 536 bin metreküp olduğu bildirildi.

KARLARIN ERİMESİYLE SEVİYENİN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Kayalıköy Barajı’nın toplam depolama hacminin 149 milyon 856 bin metreküp olduğu ifade edilirken, Istranca Dağları’nda biriken karların erimesiyle birlikte su seviyesinin önümüzdeki günlerde daha da yükselebileceği öngörülüyor.

BÖLGE HALKI UMUTLANDI

Bölge halkından Burak Demir, muhabire yaptığı açıklamada, barajdaki doluluk artışının kendilerini sevindirdiğini belirtti. Demir, yaz aylarında neredeyse kuruma noktasına gelen barajın yağışlarla birlikte biraz olsun rahatladığını ve gelecekte su seviyesinin daha da yükselebileceğini ifade etti.