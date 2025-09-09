Gündem

Kayınpederi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

Olayın Gelişimi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan B.G.K., eşiyle boşanma sürecinde iken kayınpederi K.A. ile bir tartışma yaşadı. Tartışma giderek kavgaya dönüştü ve bu sırasında K.A., çocuğunun yanında olan gelini B.G.K.’yi bıçakla yaraladı.

Olayın Sonuçları

Olay sonrası ihbar üzerine hemen sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri, B.G.K.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. K.A., polis tarafından gözaltına alındı ve yaşanan olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

