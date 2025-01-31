Kayıp Eşya Bürosu’nda Unutulan Eşyalar Bekleniyor

BURSADA ULAŞIMDA YENİ RAKAMLAR

Bursa’da 2024 yılı itibarıyla, toplanan verilere göre otobüslerle 229 milyon 407 bin 883 kişi, tüm raylı sistemlerle ise 104 milyon 488 bin 143 kişi olmak üzere toplamda 333 milyon 896 bin 26 yolcu şehir içi ulaşımı tercih etti. Bu ulaşım sağlamada, Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ önemli bir rol üstleniyor.

EŞYALAR GÜVENDE

Kentte vatandaşların şehir içi ulaşımlarda kullandığı metro, tramvay ve otobüs gibi çeşitli ulaşım araçlarında unuttukları eşyalar, Osmangazi Metro İstasyonu’nda yer alan Kayıp Eşya Bürosu’nda dikkatlice muhafaza ediliyor. Unutulan eşyalar arasında pek çok farklı malzeme yer almakta. İşitme cihazları, skuter, koltuk değnekleri, baston, resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, saatler, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve halı gibi çeşitli eşyalar bulunuyor.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kayıp Eşya Bürosu’ndaki eşyaların güvenli bir biçimde saklandığını vurgulayan Raylı Sistemler İstasyonlar Şefi Şerife Sibel Deniz, “Kayıp Eşya Büromuzda eşyaların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve sahiplerine teslim edilmesini sağlıyoruz. Eşyalarını kaybeden vatandaşların, Kayıp Eşya Bürosu’na bizzat başvurması veya 452 52 44 numaralı telefondan bize ulaşması gerekiyor. Ayrıca web sitemizdeki kayıp eşya formunu doldurarak da bize ulaşabilirler. Eşyasını bulanlar memnun ayrılıyor. Eşyasını kaybedenler, bulunmaz diyerek vazgeçmesinler. Mutlaka Kayıp Eşya Bürosu’na başvursunlar.” şeklinde açıklamada bulundu. (DHA)